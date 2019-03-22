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Гендиректор «Лады» — о возвращении в КХЛ: работа ведётся, но пока сказать нечего

Гендиректор «Лады» — о возвращении в КХЛ: работа ведётся, но пока сказать нечего
Хоккей / ВХЛ

Генеральный директор «Лады» Виктор Резников ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.

«Следующий сезон мы однозначно играем в ВХЛ, потому что финансирование верстается заранее и на сегодняшний день финансы сформированы на том же уровне, как и в прошлом году. Работа ведётся. При каждой встрече с министром спорта я обсуждал эту тему. Он с губернатором обсуждал. Работа ведётся, но пока выносить на обсуждение нечего.

Надо понимать, что речь идёт об очень больших суммах. Если кто-то наблюдал, то в прессе недавно появились зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ. От 500 млн до 2 млрд у «Ак Барса» – и это только зарплатный. При этом «Ак Барс» с таким бюджетом не очень удачно выступил в прошедшем сезона. Поэтому речь идёт о суммах порядка миллиарда и из них около 70% должны быть внебюджетными средствами.

Это не просто прийти к какому-то руководителю и сказать: «Давай ты будешь 700 млн давать клубу ежегодно и нормально». Так не бывает. Это федеральный уровень, уровень организации, которые имеют большие доходы. Работа ведется, но к сожалению пока сказать нечего. Кроме того, клуб со своей стороны должен помогать руководству области спортивными результатами. К сожалению, в этом сезоне у нас не заладилось – помочь не смогли", — цитирует Резникова официальный сайт клуба.

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