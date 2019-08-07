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Никитин — об удалениях: судьи хотят показать изменения в правилах

Никитин — об удалениях: судьи хотят показать изменения в правилах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в контрольном матче с «Адмиралом» (3:1).

«Второй день, наши ребята и игроки из «Адмирала» под нагрузкой. Эмоций было поменьше, накопилась усталость. У нас конец микроцикла. Думаю, что всё закономерно.

Удаления? Судьи хотят показать ребятам изменения в правилах, акцентируют внимание на эти удаления. Судейский корпус после 20 августа проведёт небольшой семинар по изменениям в правилах. Сейчас нужно, чтобы ребята притёрлись и поняли, какие вопросы задавать.

Все из тех, кто играл, едут с нами в Швейцарию. Готовимся дальше», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Для «армейского» коллектива, являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, это был второй товарищеский матч в межсезонье. Вчера, 6 августа, ЦСКА также оказался сильнее «Адмирала» (3:1).

ЦСКА повторно победил «Адмирал» в товарищеской игре
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