ЦСКА повторно победил «Адмирал» в товарищеской игре

Московский ЦСКА в товарищеской встрече оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Для «армейского» коллектива, являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, это был второй товарищеский матч в межсезонье. Вчера, 6 августа, ЦСКА также оказался сильнее «Адмирала» (3:1).

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте. Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов реализовал большинство. «Армейцы» отыгрались усилиями Андрея Светлакова. Спустя две минуты ЦСКА вышел вперёд после точного броска Антона Слепышева. Окончательный счёт установил Максим Мамин, реализовавший численное преимущество в третьем периоде.

«Адмирал» потерпел третье поражение кряду. Ранее приморский коллектив был разгромлен «Амуром» (0:6).