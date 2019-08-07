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ЦСКА повторно победил «Адмирал» в товарищеской игре

ЦСКА повторно победил «Адмирал» в товарищеской игре
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в товарищеской встрече оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Для «армейского» коллектива, являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, это был второй товарищеский матч в межсезонье. Вчера, 6 августа, ЦСКА также оказался сильнее «Адмирала» (3:1).

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте. Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов реализовал большинство. «Армейцы» отыгрались усилиями Андрея Светлакова. Спустя две минуты ЦСКА вышел вперёд после точного броска Антона Слепышева. Окончательный счёт установил Максим Мамин, реализовавший численное преимущество в третьем периоде.

Товарищеские матчи (клубы)
07 августа 2019, среда. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Стрельцов – 25:09 (5x4), 1:1 – Светлаков (Толчинский, Попов) – 32:36 (5x5), 2:1 – Слепышев (Робинсон, Окулов) – 34:44 (5x4), 3:1 – Мамин (Робинсон, Вей) – 52:28 (5x4)

«Адмирал» потерпел третье поражение кряду. Ранее приморский коллектив был разгромлен «Амуром» (0:6).

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