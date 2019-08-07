Диц: не стоит придавать большого значения счёту матча с «Ак Барсом»

Защитник «Барыса» Даррен Диц подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (6:1) на предсезонном турнире в Казахстане.
«Не стоит придавать так много значения этому счёту. Да, здорово, что мы победили, начали круто турнир, но это всего лишь предсезонная игра. И мы, и «Ак Барс» сегодня первый раз играли на уменьшенной площадке. В общем, рады, что победа за нами, но сейчас важно прибавлять от игры к игре. За такие победы не начисляются очки в регулярном чемпионате, поэтому из этой игры нужно взять всё самое лучшее, чтобы это приносило пользу в регулярке», — приводит слова Дица официальный сайт КХЛ.
В первом периоде подопечные Андрея Скабелки трижды поразили ворота соперника стараниями Никиты Михайлиса, Кирилла Панюкова и Адама Хелуки, отличившегося в большинстве, на что гости ответили точным броском Мэтта Фрэттина в формате «5 на 4». Во втором игровом отрезке клуб из Нур-Султана ещё три раза огорчил болельщиков «Ак Барса» — заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Даррен Диц и Батырлан Муратов.
- 7 августа 2019
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