И. Крикунов — о победе на турнире в Сочи: нет секрета, просто так сложилось

Нападающий «Сочи» Илья Крикунов прокомментировал победу со счётом 3:1 в матче с «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open, которая позволила черноморскому клубу стать победителем соревнований.
«Нет никакого секрета успеха, каждый матч играем на победу. Просто так сложилось, что в первый раз в истории сочинского хоккея всех обыграли. Разбираем, как играют другие команды, подстраиваемся и играем в свой хоккей.
У нас тоже были серьёзные нагрузки, не скажу, что специально готовились к этому турниру. Нам было так же тяжело, как и другим, просто кто-то больше нагружает, кто-то меньше. Пока ещё не все в оптимальной форме, да и другие команды тоже. В сезоне всё будет по-другому.
2:1, цепляться с фаворитами — это оптимальная модель игры «Сочи»? Пока сложно сказать, мы ещё сильно не работали над многими аспектами — тактикой, большинством. В сезоне посмотрим. Все старались, работали, никто уступать не хотел», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 августа 2019
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