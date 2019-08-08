Канадский тафгай «Куньлуня» устроил драку с российскими игроками

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант устроил драку с российскими игроками во время предсезонного турнира в Китае.



Во время матча с «Ермаком» (3:1) североамериканский тафгай вступил в кулачный бой с игроками соперника, включая голкипера. Один из игроков уложил канадского хоккеиста на лёд.

31-летний канадский форвард провёл минувший сезон в Хоккейной лиге восточного побережья (ECHL). Хант принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата в составе команды «Джексонвиль Айсмен», забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Кроме того он заработал показатель полезности «-12» и 268 штрафных минут. В плей-офф североамериканский хоккеист провёл два матча и заработал 20 минут штрафа при показателе полезности «-1».



Хант выступал за клубы ECHL с сезона-2008/09. Ранее он защищал цвета «Стоктон Тандер» и «Аляски Йэсес».