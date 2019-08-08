Опубликованы составы на матч «Барыса» и «Нефтехимика»
Стали известны составы «Барыса» из Нур-Султана и нижнекамского «Нефтехимика» на матч Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча начнётся сегодня, 8 августа, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Бойд — Хелука;
Блэкер — Метальников, Муратов — Сагадеев — Акользин;
Клещенко — Шалапов, Панюков — Шестаков — Петухов;
Семёнов, Полохов, Евдокимов — Гурков — Разумняк.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Озолин);
Чуркин — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Бикмуллин — Фазлеев — Хайруллин;
Захарчук — Сергеев, Падакин — Рыбаков — Черников;
Семёнов, Волгин, Авцин — Хафизов — Шафигуллин.
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