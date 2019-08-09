Сушинский: до начала сезона у «Авангарда» будет закрыта позиция легионера

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекционной работе и подвёл итоги Sochi Hockey Open.

«Думаю, что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера. Планировать подписать защитника — глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего.

Андригетто и Войнов — мастера, которые будут показывать высокий уровень. Мне не важно, чтобы они его показывали в предсезонном турнире, важно, чтобы они в плей-офф играли хорошо. Даже с тем условием, что Войнов пропустил год, он играл спокойно и очень достойно выглядел

Команда прибавляла по ходу турнира в Сочи, у нас много новых игроков, они вклеиваются в команду. Надо работать, вспомнить связи, систему, в которую команда играет, а новые игроки изучают ее. Пока тяжело, но думаю, что с каждым днем всё будет лучше и лучше. Нам нечего паниковать, у нас со СКА играл почти оптимальный состав и сразу была неплохая игра», — цитирует Сушинского ТАСС.