Дыбленко: СКА не подготовился к «Авангарду». Когда проснулись, уже было поздно

Защитник СКА Ярослав Дыбленко прокомментировал выступление команды на Sochi Hockey Open и разобрал причины поражения в матче с «Авангардом» (1:4).

«Мы сейчас работаем над взаимодействием пятёрок, над тактикой, смотрим. На данном этапе были контрольные игры — хотели посмотреть, что наработали, что должны подправить. Будем исправлять ошибки, допущенные на этом турнире. Порадовала единственная игра — с «Локомотивом», в остальных где-то что-то упустили, не доиграли, вот и результат.

Что касается матча с «Авангардом», то до этого команды так же агрессивно, как Омск, не атаковали, и мы где-то не подготовились. Хотя нас предупредили, что соперник сразу же побежит с первых минут и будет играть в агрессивный североамериканский хоккей. Мы немного проспали этот момент, а когда проснулись, было уже поздно оглядываться.

Сейчас возвращаемся домой, потом через день переезжаем в Финляндию, получается два выходных, а потом неделю будем готовиться там, сыграем два контрольных матча. Обсудим с тренерами, пройдёмся по ошибкам, будем исправлять и играть дальше», — приводит слова Дыбленко официальный сайт СКА.