СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на Sochi Hockey Open
Петербургский СКА потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. Таким образом, «армейский» коллектив завершил турнир на последнем месте, заработав в четырёх играх два очка. «Авангард» обошёл СКА в таблице только по дополнительным показателям.
Счёт был открыт на третьей минуте — отличился нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов. Вскоре СКА сравнял счёт благодаря курьёзной шайбе, заброшенной соперником в свои ворота, гол записали на Алексея Бывальцева. До конца первого периода «Авангард» забросил ещё две шайбы, авторами которых стали Сергей Шумаков и Денис Зернов. Точку в матче поставил Павел Дедунов.
- 8 августа 2019
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