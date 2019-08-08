СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на Sochi Hockey Open

Петербургский СКА потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. Таким образом, «армейский» коллектив завершил турнир на последнем месте, заработав в четырёх играх два очка. «Авангард» обошёл СКА в таблице только по дополнительным показателям.



Счёт был открыт на третьей минуте — отличился нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов. Вскоре СКА сравнял счёт благодаря курьёзной шайбе, заброшенной соперником в свои ворота, гол записали на Алексея Бывальцева. До конца первого периода «Авангард» забросил ещё две шайбы, авторами которых стали Сергей Шумаков и Денис Зернов. Точку в матче поставил Павел Дедунов.