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СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на Sochi Hockey Open

СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. Таким образом, «армейский» коллектив завершил турнир на последнем месте, заработав в четырёх играх два очка. «Авангард» обошёл СКА в таблице только по дополнительным показателям.

Счёт был открыт на третьей минуте — отличился нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов. Вскоре СКА сравнял счёт благодаря курьёзной шайбе, заброшенной соперником в свои ворота, гол записали на Алексея Бывальцева. До конца первого периода «Авангард» забросил ещё две шайбы, авторами которых стали Сергей Шумаков и Денис Зернов. Точку в матче поставил Павел Дедунов.

Sochi Hockey Open
08 августа 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 4
1:3, 0:0, 0:1
Авангард
Омск
0:1 – Пьянов (Стась) – 02:09 (5x5), 1:1 – Бывальцев – 06:35 (5x5), 1:2 – Шумаков (Дедунов) – 09:51 (5x5), 1:3 – Зернов (Чудинов, Андригетто) – 14:24 (5x5), 1:4 – Дедунов (Емелин) – 58:46 (en)
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