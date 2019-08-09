Овечкин — о возможном завершении карьеры: поговорим об этом через два года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не хочет обсуждать спекуляции относительно того, что после окончания контракта после сезона-2020/21 он может завершить карьеру.

«Поговорим об этом через два года», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Несколько дней назад Овечкин в интервью двусмысленно высказался на тему, будет ли он заключать новый контракт после 2021 года, когда истечёт его действующий договор. Ему будет 35 лет, когда надо будет заключать новый контракт, и 36, когда начнётся сезон-2021/22.

Также российский нападающий поделился мнением о селекции «Вашингтона» в межсезонье.

«Это бизнес. Сложно смотреть, как люди завершают карьеру, а друзья уходят в другие команды. Но мы поговорим об этом после моего возвращения в Вашингтон», — сказал Овечкин.