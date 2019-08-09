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Овечкин — о возможном завершении карьеры: поговорим об этом через два года

Овечкин — о возможном завершении карьеры: поговорим об этом через два года
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не хочет обсуждать спекуляции относительно того, что после окончания контракта после сезона-2020/21 он может завершить карьеру.

«Поговорим об этом через два года», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Несколько дней назад Овечкин в интервью двусмысленно высказался на тему, будет ли он заключать новый контракт после 2021 года, когда истечёт его действующий договор. Ему будет 35 лет, когда надо будет заключать новый контракт, и 36, когда начнётся сезон-2021/22.

Также российский нападающий поделился мнением о селекции «Вашингтона» в межсезонье.

«Это бизнес. Сложно смотреть, как люди завершают карьеру, а друзья уходят в другие команды. Но мы поговорим об этом после моего возвращения в Вашингтон», — сказал Овечкин.

Yahoo: Овечкин очень туманно сказал про новый контракт, неужели он покинет НХЛ?
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