Овечкин — о возможном завершении карьеры: поговорим об этом через два года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не хочет обсуждать спекуляции относительно того, что после окончания контракта после сезона-2020/21 он может завершить карьеру.
«Поговорим об этом через два года», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Несколько дней назад Овечкин в интервью двусмысленно высказался на тему, будет ли он заключать новый контракт после 2021 года, когда истечёт его действующий договор. Ему будет 35 лет, когда надо будет заключать новый контракт, и 36, когда начнётся сезон-2021/22.
Также российский нападающий поделился мнением о селекции «Вашингтона» в межсезонье.
«Это бизнес. Сложно смотреть, как люди завершают карьеру, а друзья уходят в другие команды. Но мы поговорим об этом после моего возвращения в Вашингтон», — сказал Овечкин.
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