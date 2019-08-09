Агент Хаудена и Кэлофа поблагодарил три клуба КХЛ за нестандартное мышление
Хоккейный агент Алеша Пилко выразил признательность руководству минского «Динамо», «Торпедо» и «Трактора» за содействие в вопросе обменов его клиентов — Куинтона Хаудена и Эндрю Кэлофа.
«Хочу поблагодарить менеджеров минского „Динамо“, „Торпедо“ и „Трактора“ за хорошую работу и нестандартное мышление в вопросе обменов Куинтона Хаудена и Эндрю Кэлофа», — написал Пилко в своём «твиттере».
Напомним, минское «Динамо» сначала обменяло права на Хаудена в «Торпедо», взамен получив права на Кэлофа. Следом «зубры» получили денежную компенсацию за освобождение Кэлофа от контрактных обязательств перед клубом. После чего канадский нападающий уже в качестве свободного агента подписал контракт с «Трактором».
Эндрю Кэлоф не будет играть за минское «Динамо»
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