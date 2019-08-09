Генеральным директором «Авангарда» назначен Сергей Белых

В сезоне-2019/20 в хоккейном клубе «Авангард» введена должность генерального директора, на которую назначен Сергей Белых, информирует официальный сайт омского клуба.
«Хочу сказать спасибо руководству «Газпром нефти» и лично председателю совета директоров клуба Александру Крылову за оказанное доверие. Прошлый сезон показал, что «Авангард» вернулся в элиту отечественного хоккея.
Нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать развитие, закрепив успехи прошлого сезона по доверенным мне направлениям — в особенности коммерческом. Тем более что условия, а также преданные своему делу люди в клубе есть. В «Авангарде» все максимально мотивированы на работу и на результат, а это является прочным фундаментом для новых побед», — цитирует Белых официальный сайт омского клуба.
- 9 августа 2019
-
17:35
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:05
-
14:38
-
14:31
-
14:01
-
13:45
-
13:35
-
13:08
-
12:40
-
12:30
-
12:06
-
11:39
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:39
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:06
- 8 августа 2019
-
23:56
-
23:33