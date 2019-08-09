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Генеральным директором «Авангарда» назначен Сергей Белых

Генеральным директором «Авангарда» назначен Сергей Белых
Хоккей / КХЛ 0

В сезоне-2019/20 в хоккейном клубе «Авангард» введена должность генерального директора, на которую назначен Сергей Белых, информирует официальный сайт омского клуба.

«Хочу сказать спасибо руководству «Газпром нефти» и лично председателю совета директоров клуба Александру Крылову за оказанное доверие. Прошлый сезон показал, что «Авангард» вернулся в элиту отечественного хоккея.

Нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать развитие, закрепив успехи прошлого сезона по доверенным мне направлениям — в особенности коммерческом. Тем более что условия, а также преданные своему делу люди в клубе есть. В «Авангарде» все максимально мотивированы на работу и на результат, а это является прочным фундаментом для новых побед», — цитирует Белых официальный сайт омского клуба.

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