Генеральным директором «Авангарда» назначен Сергей Белых

В сезоне-2019/20 в хоккейном клубе «Авангард» введена должность генерального директора, на которую назначен Сергей Белых, информирует официальный сайт омского клуба.

«Хочу сказать спасибо руководству «Газпром нефти» и лично председателю совета директоров клуба Александру Крылову за оказанное доверие. Прошлый сезон показал, что «Авангард» вернулся в элиту отечественного хоккея.

Нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать развитие, закрепив успехи прошлого сезона по доверенным мне направлениям — в особенности коммерческом. Тем более что условия, а также преданные своему делу люди в клубе есть. В «Авангарде» все максимально мотивированы на работу и на результат, а это является прочным фундаментом для новых побед», — цитирует Белых официальный сайт омского клуба.