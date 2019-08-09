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Лукоянов — о 5:1: сегодня уже намного лучше получалось, веселее

Лукоянов — о 5:1: сегодня уже намного лучше получалось, веселее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:1) в третий игровой день Кубка президента Республики Казахстан.

«Очередная предсезонная игра, у каждого свои задачи. Новые игроки, новая команда создаётся, новый коллектив, поэтому сейчас для нас игры важны — создать костяк команды, улучшить игру с каждым матчем. Сегодня уже намного лучше получалось, веселее.

Формируется такая команда, поэтому мы будем идти от игры к игре, воплощать тренерское видение игры и выполнять то, что они от нас хотят. С каждым матчем хотим совершенствовать и свою игру, и игру команды.

С «Нефтехимиком» мы часто играем. У них тоже новая команда, много игроков поменялось, поэтому у них в команде, в коллективе такая же ситуация. У каждого свои задачи, они решают свои, а мы — свои», — сказал Лукоянов в интервью клубной пресс-службе.

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