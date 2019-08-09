Квартальнов: «Ак Барсу» удался второй период. По прошлым играм он был слабым
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:1) в матче третьего игрового дня Кубка президента Республики Казахстан. Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого «Ак Барс» забил четыре гола.
«Много голов, сегодня нам удался второй период. По прошлым играм он был у нас самый слабый, а сегодня вот так получилось — мы уделили внимание. У Нижнекамска вчера была поздняя игра, мы сегодня были посвежее и поживее.
Нам показалось, что мы были чуть-чуть посвежее соперника, хотя всё-таки удаления… Потренировали меньшинство. Будет ли у ребят выходной? Нет, мы поработаем, потренируемся. В воскресенье у нас ранняя игра, дома будет выходной», — сказал Квартальнов в интервью пресс-службе клуба.
Три очка Зарипова помогли «Ак Барсу» разгромить «Нефтехимик»
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