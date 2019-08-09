Отец Тарасенко: сын тратил много сил, чтобы в «Сент-Луисе» никто не шептался

Тренер «Сибири» Андрей Тарасенко поделился мнением о причинах победы «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли и роли сына Владимира в успехе команды.
«Кто-то за таким престижным трофеем, как Кубок Стэнли, идёт всю жизнь, играет в финалах и всё равно его не выигрывает. А тут молодая команда, занимавшая последнее место, — и такой успех. Значит, смена тренера в ходе сезона была оправданна. Берюбе смог объединить всех одной идеей. Были собрания, индивидуальные разговоры. Для тренера все стали одинаковыми: молодой или возрастной, ассистент капитана или капитан. До этого «Сент-Луис» не был одной командой.
Вова такой человек, что всегда стремится, чтобы команда была командой, никто не шептался и все были друг к другу открыты. Вова очень много тратил на это сил. Не только из-за должности ассистента капитана. Он внутри такой. Когда Берюбе наладил обстановку в коллективе, сыну удалось сосредоточиться на игре, и всё наладилось», — цитирует Тарасенко Sport24.
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