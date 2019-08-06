Тарасенко: в ходе плей-офф пришлось чистить колено, в финале вылетело плечо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о травмах, которые преследовали его в ходе плей-офф.
«Я перенёс операцию на колене. У меня давняя травма была, с детства. Бегать не мог с 17 лет, играть в футбол или теннис. И вот в ходе плей-офф возникли проблемы с коленом, его требовалось почистить. Доиграл сезон, а потом мне сделали операцию, я восстанавливался. Летом на это есть время.
А плечо вылетело. Во втором матче финала на меня соперник неудачно упал. Я в раздевалку пришёл, там всё вправили, замотали тейпом. Играл дальше. Тяжело, если не можешь в полную силу бросать, какие-то вещи на льду делать. Но когда команда проходит так далеко в плей-офф, об этом не думаешь. В плей-офф особо здоровых не было. Да и в конце регулярного чемпионата я пропустил несколько игр, потому что мне локоть оперировали — был бурсит. Этого тоже никто не знал», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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