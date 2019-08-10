Шолохов и Карпухин продлили контракты с «Трактором» до 2021 года

Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Карпухин и нападающий Марсель Шолохов продлили контракты с челябинским «Трактором», новые соглашения будут действовать до окончания сезона-2020/21.
21-летний Карпухин в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду около 16 с половиной минут за игру. В плей-офф Карпухин провёл четыре матча, отдал один голевой пас.
21-летний Шолохов в регулярке сезона-2018/19 сыграл в 56 матчах, заработав 6 (4+2) очков при показателе полезности "-9" и 20 минутах штрафа. В четырёх матчах Кубка Гагарина форвард отметился одной результативной передачей.
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