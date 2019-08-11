Голкипер сборной России U18 Аскаров рассказал, за кем из вратарей следит

Голкипер юниорской сборной России (U18) Ярослав Аскаров подвёл итоги финального матча Кубка Глинки/Гретцки c Канадой (3:2) и рассказал, за кем из вратарей следит.

«Спасибо ребятам, они и по ходу игры, и в конце третьего периода очень помогали мне, а я старался делать всё, что в моих силах, чтобы мы выиграли золото. Это получилось, я очень рад. Если честно, я на фамилии игроков соперников вообще не обращал внимания, это отвлекает. Просто выходил ловить шайбы. У нас хорошая команда, мы играли друг за друга, знали, что выиграть кубок нам по силам.

Игра кого из вратарей мне импонирует? Мне кажется, что идеального вратаря не существует, но я слежу за многими, хочу развиваться — за Бобровским и Василевским, за Ринне, Флёри, за Сорокиным из ЦСКА. Стараюсь подмечать что-то специфическое в их игре и учиться включать это в собственную», – цитирует Аскарова официальный сайт ФХР.