Голкипер сборной России U18 Аскаров рассказал, за кем из вратарей следит

Голкипер юниорской сборной России (U18) Ярослав Аскаров подвёл итоги финального матча Кубка Глинки/Гретцки c Канадой (3:2) и рассказал, за кем из вратарей следит.
«Спасибо ребятам, они и по ходу игры, и в конце третьего периода очень помогали мне, а я старался делать всё, что в моих силах, чтобы мы выиграли золото. Это получилось, я очень рад. Если честно, я на фамилии игроков соперников вообще не обращал внимания, это отвлекает. Просто выходил ловить шайбы. У нас хорошая команда, мы играли друг за друга, знали, что выиграть кубок нам по силам.
Игра кого из вратарей мне импонирует? Мне кажется, что идеального вратаря не существует, но я слежу за многими, хочу развиваться — за Бобровским и Василевским, за Ринне, Флёри, за Сорокиным из ЦСКА. Стараюсь подмечать что-то специфическое в их игре и учиться включать это в собственную», – цитирует Аскарова официальный сайт ФХР.
- 11 августа 2019
-
09:11
-
08:41
-
08:19
-
08:03
-
07:42
-
02:55
- 10 августа 2019
-
23:45
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:30
-
22:04
-
21:35
-
21:24
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
19:52
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:05
-
17:58
-
17:39
-
17:19
-
16:49
-
16:30
-
16:12
-
15:57
-
15:50