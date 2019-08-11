Вратарь «Амура» проехал по льду с тигром на руках

Голкипер «Амура» Евгений Киселёв прокатился по льду с тигром на руках, сообщается в «инстаграме» хабаровского клуба.



Тигр является талисманом хабаровского клуба. Он изображен на игровой форме «Амура», а также на предметах атрибутики. Кроме того, у домашнего стадиона хабаровчан «Платинум Арена» неофициальное название «Территория тигров».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» дальневосточного клуба.



В минувшем сезоне хабаровский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новый сезон дальневосточный клуб начнёт двумя выездными матчами. Сначала хабаровчане сыграет с «Сибирью» (3 сентября), а через пару дней встретятся с «Барысом», после чего проведут три игры подряд на своём льду.