Плющев: хоккей Квартальнова вряд ли подходит для «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о будущем «Ак Барса». В межсезонье новым главным тренером казанского клуба стал Дмитрий Квартальнов.



«По традиции у нас большие ожидания от «Ак Барса», но этот клуб дважды проиграл на турнире в Казахстане, причём хозяевам — с разгромным счётом. Откровенно говоря, для меня неудачи Казани не стали большим сюрпризом.



Мы слышим много слов о перестройке стиля, но, на мой взгляд, хоккей Дмитрия Квартальнова вряд ли подходит для Казани, которая при Зинэтуле Билялетдинове привыкла решать самые высокие задачи. Рабочий, силовой стиль работает в городах-середняках, но никак не в Казани. Поэтому перестройка, которую затеяли в «Ак Барсе», вызывает у меня вопросы.



В ЦСКА Квартальнов старался решать большие задачи, но не решал. Это большая разница», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Квартальнов – новый герой «Ак Барса»? Это будет отличная партия для всех Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.