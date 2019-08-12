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Плющев: хоккей Квартальнова вряд ли подходит для «Ак Барса»

Плющев: хоккей Квартальнова вряд ли подходит для «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о будущем «Ак Барса». В межсезонье новым главным тренером казанского клуба стал Дмитрий Квартальнов.

«По традиции у нас большие ожидания от «Ак Барса», но этот клуб дважды проиграл на турнире в Казахстане, причём хозяевам — с разгромным счётом. Откровенно говоря, для меня неудачи Казани не стали большим сюрпризом.

Мы слышим много слов о перестройке стиля, но, на мой взгляд, хоккей Дмитрия Квартальнова вряд ли подходит для Казани, которая при Зинэтуле Билялетдинове привыкла решать самые высокие задачи. Рабочий, силовой стиль работает в городах-середняках, но никак не в Казани. Поэтому перестройка, которую затеяли в «Ак Барсе», вызывает у меня вопросы.

В ЦСКА Квартальнов старался решать большие задачи, но не решал. Это большая разница», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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