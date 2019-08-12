Луонго — о выводе своего номера из обращения: огромная честь, жду с нетерпением

Голкипер Роберто Луонго прокомментировал тот факт, что клуб НХЛ «Флорида Пантерз» выведет его номер из обращения. Церемония состоится 7 марта 2020 года, когда в гости к «пантерам» приедет «Монреаль Канадиенс». Луонго станет первым игроком в истории франшизы, чей номер выведут из обращения.
«Хочу поблагодарить клуб „Пантерз“ за такое признание. Огромная честь — стать первым игроком в истории команды, чей номер будет выведен из обращения. Буду с нетерпением ждать этого дня, чтобы разделить его с друзьями, семьей, одноклубниками и всеми поклонниками команды», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.
За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9% броска и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды» защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто — олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.
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