Николай Белов перешёл в «Альмтуну», став первым россиянином в истории клуба

Российский защитник Николай Белов перешёл в шведский клуб «Альмтуна», информирует официальный сайт команды. 32-летний хоккеист подписал с клубом второй лиги контракт сроком на один сезон. Белов будет первым россиянином в истории команды.



30-летний Белов в сезоне-2017/18 пытался пробиться в состав «Флориды Пантерз», однако руководство клуба НХЛ не предложило контракт российскому хоккеисту, после чего он пропустил два сезона.



За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай выступал в составе «Нефтехимика», «Ак Барса», СКА и «Трактора». Вызывался также в сборную России. Последним клубом Белова в КХЛ был челябинский «Трактор». В сезоне-2016/17 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф сыграл 3 матча и отдал 1 голевую передачу.