Канарейкин: делать глобальные выводы по предсезонным турнирам не стоит

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал выступление «Авангарда» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
«Делать глобальные выводы по предсезонным турнирам не стоит — очевидно, что тренеры ведут поиск оптимальных сочетаний. Хоккеисты ещё набирают оптимальную форму, кому-то надо почувствовать игровой ритм. Особенно это касается Войнова, который пропустил из-за травмы весь прошлый сезон. Сейчас его нужно постепенно подводить к сезону, чтобы максимально использовать высокий потенциал Вячеслава. Думаю, «Авангард» свою игру ещё улучшит и в ходе чемпионата снова будет серьёзной силой», — приводят слова Канарейкина «Известия».
«Авангард» завершил турнир на третьем месте, обойдя СКА в таблице только по дополнительным показателям.
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