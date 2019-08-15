Овечкин — об участии игроков НХЛ в ОИ-2022: думаю, шансы есть

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках официального открытия филиала хоккейной академии «Авангард» в Балашихе прокомментировал свою поездку в Китай и поделился мнением о возможном участии в ОИ-2022.



«Впечатления от поездки в Китай только положительные. Очень много людей заинтересовано в продвижении нашего вида спорта. Посмотрел, как строятся стадионы, как готовится к Олимпийским играм сам Китай.



НХЛ примет участие в Олимпиаде после моей поездки в Китай? Как я могу понять? НХЛ туда поехала, меня пригласила. Думаю, что шансы есть. Поживём – увидим. Отношение профсоюза? К сожалению, у нас не было никаких разговоров. Сейчас только начнутся лагеря в «Вашингтоне» и других командах. Думаю, что первые разговоры начнутся во время тренировочного лагеря, как это всегда и обычно делается. После этого у нас появится какая-то информация», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022? Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.