Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022?

Российский нападающий прибыл в Китай в качестве посла Национальной хоккейной лиги. В течение недели Овечкин будет проводить в Китае мастер-классы для детей, общаться с прессой и проводить деловые встречи, посвящённые вопросам развития хоккея.
Принимающая сторона давно готовилась к приезду звезды мирового хоккея.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
В аэропорту российского хоккеиста встретили юные поклонники.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
В Пекине форварду подарили нефритового быка, который является символом года рождения Овечкина по китайскому календарю.
Кроме того, россиянин посетил матч с участием китайских клубов и провёл символическое вбрасывание перед игрой.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Овечкин и китайский дракон.
Капитан «Вашингтона» также провёл мастер-класс для китайских детей.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Но истинная причина визита Овечкина в Китай по слухам лежит глубже. Все помнят мощное заявление россиянина перед Олимпиадой-2018, когда он обещал при любом раскладе сыграть в Пхёнчхане, но в итоге НХЛ не отпустила игроков на Игры, а Овечкин был вынужден отступить назад.
Это решение ударило по репутации Овечкина в России. Многие до сих пор припоминают ему те слова, не понимая, что у любого игрока из НХЛ не было шанса сыграть за свою сборную, если только они не хотели завершить карьеру в лиге и уехать в Европу. Овечкин пытался запугать боссов НХЛ, но не получил поддержки от других звёзд.
Позже Овечкин отказался приехать на Матч звёзд НХЛ и наверняка бы мог отказаться от визита в Китай. Но именно сейчас решается судьба следующего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроком, и по многим моментам уже существуют принципиальные договорённости. По слухам вопрос с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 должен решиться в положительную сторону, а визит Овечкина в Пекин только подтверждает это. Возможно, какие-то новости будут уже в ближайшие дни, когда Овечкин пообщается с журналистами в Китае. В любом случае приезд Овечкина в столицу следующих Зимних олимпийских игр – это политический момент, а не просто благородная миссия.
- 5 августа 2019
-
13:04
-
12:48
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
11:03
-
10:34
-
10:00
-
09:33
-
09:05
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:49
-
22:42
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:17
-
14:27