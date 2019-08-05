Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022?

Российский нападающий прибыл в Китай в качестве посла Национальной хоккейной лиги. В течение недели Овечкин будет проводить в Китае мастер-классы для детей, общаться с прессой и проводить деловые встречи, посвящённые вопросам развития хоккея.



Принимающая сторона давно готовилась к приезду звезды мирового хоккея.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».



В аэропорту российского хоккеиста встретили юные поклонники.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».



В Пекине форварду подарили нефритового быка, который является символом года рождения Овечкина по китайскому календарю.

Кроме того, россиянин посетил матч с участием китайских клубов и провёл символическое вбрасывание перед игрой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».



Овечкин и китайский дракон.

Капитан «Вашингтона» также провёл мастер-класс для китайских детей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».



Но истинная причина визита Овечкина в Китай по слухам лежит глубже. Все помнят мощное заявление россиянина перед Олимпиадой-2018, когда он обещал при любом раскладе сыграть в Пхёнчхане, но в итоге НХЛ не отпустила игроков на Игры, а Овечкин был вынужден отступить назад.

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Это решение ударило по репутации Овечкина в России. Многие до сих пор припоминают ему те слова, не понимая, что у любого игрока из НХЛ не было шанса сыграть за свою сборную, если только они не хотели завершить карьеру в лиге и уехать в Европу. Овечкин пытался запугать боссов НХЛ, но не получил поддержки от других звёзд.

Позже Овечкин отказался приехать на Матч звёзд НХЛ и наверняка бы мог отказаться от визита в Китай. Но именно сейчас решается судьба следующего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроком, и по многим моментам уже существуют принципиальные договорённости. По слухам вопрос с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 должен решиться в положительную сторону, а визит Овечкина в Пекин только подтверждает это. Возможно, какие-то новости будут уже в ближайшие дни, когда Овечкин пообщается с журналистами в Китае. В любом случае приезд Овечкина в столицу следующих Зимних олимпийских игр – это политический момент, а не просто благородная миссия.

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