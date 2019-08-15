«Витязь» разгромил «СайПа» в товарищеской игре, забросив семь шайб

Подмосковный хоккейный «Витязь» разгромил финский клуб «СайПа» в товарищеской встрече, игра завершилась со счётом 7:1. «Витязь» выиграл третий контрольный матч подряд, во всех встречах побеждая финские клубы.



Счёт был открыт на десятой минуте — удачным броском отметился нападающий Павел Колтыгин. На старте второго периода Колтыгин оформил дубль. До второго перерыва подмосковный клуб забил ещё два гола усилиями Миро Аалтонена и Евгения Монса. В третьем периоде «Витязь» забросил три шайбы, авторами которых стали Егор Воронков, Михаил Епишин и Иван Петраков. У финского клуба голом отличился форвард Микаэль Куронен.

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