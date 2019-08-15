«Витязь» разгромил «СайПа» в товарищеской игре, забросив семь шайб
Подмосковный хоккейный «Витязь» разгромил финский клуб «СайПа» в товарищеской встрече, игра завершилась со счётом 7:1. «Витязь» выиграл третий контрольный матч подряд, во всех встречах побеждая финские клубы.
Счёт был открыт на десятой минуте — удачным броском отметился нападающий Павел Колтыгин. На старте второго периода Колтыгин оформил дубль. До второго перерыва подмосковный клуб забил ещё два гола усилиями Миро Аалтонена и Евгения Монса. В третьем периоде «Витязь» забросил три шайбы, авторами которых стали Егор Воронков, Михаил Епишин и Иван Петраков. У финского клуба голом отличился форвард Микаэль Куронен.
Товарищеские матчи (клубы)
15 августа 2019, четверг. 18:30 МСК
СайПа
Лаппеэнранта
1 : 7
0:1, 0:3, 1:3
Витязь
Московская область
0:1 – Колтыгин (Няттинен) – 09:22 (5x4), 0:2 – Колтыгин (Няттинен, Лаюнен) – 25:18 (5x4), 0:3 – Аалтонен (Евсеенков, Лаюнен) – 30:24 (5x4), 0:4 – Монс – 30:50 (5x5), 0:5 – Воронков (Моисеев, Стасенко) – 43:05 (5x5), 1:5 – Куронен (Виртанен, Грман) – 53:05 (5x5), 1:6 – Епишин (Петраков) – 53:26 (5x5), 1:7 – Петраков (Шинкевич, Лаюнен) – 55:19 (5x5)
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