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Экблад: отсутствие «Флориды» в плей-офф — кошмар. Противно так проигрывать

Экблад: отсутствие «Флориды» в плей-офф — кошмар. Противно так проигрывать
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился мнением о неудачной игре команды в последние сезоны. «Пантеры» не выходили в плей-офф с 2016 года.

«Конечно, приятно привести себя в порядок. Время для этого есть. И мы понимаем, что у нас будет хороший состав в новом сезоне. Так что есть масса позитивного. Но очень плохо, что наш сезон заканчивается без значимых матчей. Команде этого очень хочется. Это самый сложный и грустный период для любого игрока. Такое настроение царит во всей команде каждый день. Настоящий кошмар. Очень противно так проигрывать», — цитирует Экблада официальный сайт НХЛ.

В это межсезонье состав «пантер» пополнили вратарь Сергей Бобровский, защитник Антон Строльман, а также обладатель Кубка Стэнли Бретт Коннолли.

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