Экблад: отсутствие «Флориды» в плей-офф — кошмар. Противно так проигрывать
Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился мнением о неудачной игре команды в последние сезоны. «Пантеры» не выходили в плей-офф с 2016 года.
«Конечно, приятно привести себя в порядок. Время для этого есть. И мы понимаем, что у нас будет хороший состав в новом сезоне. Так что есть масса позитивного. Но очень плохо, что наш сезон заканчивается без значимых матчей. Команде этого очень хочется. Это самый сложный и грустный период для любого игрока. Такое настроение царит во всей команде каждый день. Настоящий кошмар. Очень противно так проигрывать», — цитирует Экблада официальный сайт НХЛ.
В это межсезонье состав «пантер» пополнили вратарь Сергей Бобровский, защитник Антон Строльман, а также обладатель Кубка Стэнли Бретт Коннолли.
«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?
Булочника нет, но есть Боб, Коннолли и Строльман.
- 16 августа 2019
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