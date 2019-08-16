Нюландер: Марнер придёт к соглашению с «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер считает, что форвард Митчелл Марнер подпишет новый контракт с «кленовыми листьями». Канадский хоккеист по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Мы беседовали с Марнером несколько недель назад, просто поговорили. Суть проблемы заключается в том, что любые переговоры могут пройти быстро или затянуться. Но при любом раскладе понятно, что ты будешь играть. Это всего лишь вопрос времени.
Думаю, Марнер и «Торонто» придут к соглашению. Митч должен быть в команде. Он её часть и должен оставаться в составе. Митч — ключевой игрок, он может действовать в большинстве, в равных составах, в меньшинстве, в концовке матчей. Выдающийся хоккеист», — цитирует шведского хоккеиста официальный сайт НХЛ.
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