Стал известен победитель второго в истории Кубка Овечкина

ЦСКА стал победителем турнира Кубок Александра Овечкина, проводившегося среди хоккеистов 2007 года рождения. Соревнования прошли в Красногорске. В финале ЦСКА разгромил «Салават Юлаев» — 7:0. В матче за бронзу воскресенский «Химик» одолел СКА — 3:2.
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков, а также олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский.
Кубок Овечкина прошёл во второй раз, участие в турнире приняли 12 команд (игроки 2007 года рождения) из восьми регионов страны. В 2018 году обладателем первого Кубка Александра Овечкина стал «Химик».
- 17 августа 2019
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