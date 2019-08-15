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Овечкин: в КХЛ связываюсь с «Динамо», может, буду связываться и с «Авангардом»

Овечкин: в КХЛ связываюсь с «Динамо», может, буду связываться и с «Авангардом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках официального открытия филиала хоккейной академии «Авангард» в Балашихе поделился мнением о перспективах академии.

«Дай бог, чтобы всё сложилось. Проект масштабный. Правильно сказали, что все талантливые хоккеисты должны заниматься не только в этой академии, но и по всей России. Чем больше таких академий будет, тем будет лучше для нашего спорта. Думаю, что мы движемся в правильном направлении.

Что касается Кубка Овечкина, то в субботу состоится финальная стадия турнира. Я приеду туда, чтобы вручить сувениры и подарки. На следующий год будем думать, чтобы сделать идею масштабнее.

За КХЛ слежу только образно, через интернет. Связываюсь с московским «Динамо». Сейчас, может быть, буду связываться и с «Авангардом». Развитие идёт, но, к сожалению, пристально не слежу. Надеюсь, что лига будет двигаться в правильном направлении», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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