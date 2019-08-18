В белорусской лиге произошёл массовый ребрендинг, у всех клубов новые логотипы

В белорусской Экстралиге произошёл массовый ребрендинг. В его рамках все клубы бесплатно получили обновлённые логотипы и дизайнерские комплекты игровой формы, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. Партнёром ФХБ в этом проекте стала ведущая российская студия дизайна Quberten.



«Перед нами стояли две задачи: повысить узнаваемость экстралиги и белорусских клубов. Первую мы решили, сделав полный брендинг лиги: теперь, переключая телевизор, вы не перепутаете белорусский чемпионат с любым другим турниром. Джерси, в которых выступают команды, сделаны в едином дизайне. А клубы получили либо совершенно новые, либо обновленные лого, исполненные с учетом самых современных тенденций», — цитирует председатель ФХБ Геннадия Савилова официальный сайт организации.

Новые логотипы и комплекты формы получили: «Юность» (Минск), «Гомель», «Неман» (Гродно), «Брест», «Динамо-Молодечно», «Лида», «Локомотив» (Орша), «Пинские Ястребы», «Бобруйск», «Химик» (Новополоцк), «Шахтёр» (Солигорск), «Витебск», «Металлург» (Жлобин), «Барановичи», «Могилёв».

Старые логотипы клубов Экстралиги