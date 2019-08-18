Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В белорусской лиге произошёл массовый ребрендинг, у всех клубов новые логотипы

В белорусской лиге произошёл массовый ребрендинг, у всех клубов новые логотипы
Хоккей / Прочие 0

В белорусской Экстралиге произошёл массовый ребрендинг. В его рамках все клубы бесплатно получили обновлённые логотипы и дизайнерские комплекты игровой формы, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. Партнёром ФХБ в этом проекте стала ведущая российская студия дизайна Quberten.

«Перед нами стояли две задачи: повысить узнаваемость экстралиги и белорусских клубов. Первую мы решили, сделав полный брендинг лиги: теперь, переключая телевизор, вы не перепутаете белорусский чемпионат с любым другим турниром. Джерси, в которых выступают команды, сделаны в едином дизайне. А клубы получили либо совершенно новые, либо обновленные лого, исполненные с учетом самых современных тенденций», — цитирует председатель ФХБ Геннадия Савилова официальный сайт организации.

Новые логотипы и комплекты формы получили: «Юность» (Минск), «Гомель», «Неман» (Гродно), «Брест», «Динамо-Молодечно», «Лида», «Локомотив» (Орша), «Пинские Ястребы», «Бобруйск», «Химик» (Новополоцк), «Шахтёр» (Солигорск), «Витебск», «Металлург» (Жлобин), «Барановичи», «Могилёв».

Старые логотипы клубов Экстралиги
Старые логотипы клубов Экстралиги
Новые логотипы клубов Экстралиги
Новые логотипы клубов Экстралиги
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент