17-летний вратарь системы «Ак Барса» дебютировал во взрослом хоккее с победы

17-летний вратарь системы казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов (рост — 188 см, вес — 76 кг) дебютировал во взрослом хоккее. Голкипер сыграл за клуб Высшей хоккейной лиги «Барс», одержав с командой победу в товарищеской встрече с ЦСК ВВС — 3:1.
Ахтямов привлекался в состав юниорской сборной России 2001 г.р. под руководством главного тренера Владимира Филатова.
«Барс»: Ахтямов, Голубев.
Богатов, Лапин, Вильдатов, Сошнин, Пестушко, Хапов, Садыков, Кара, Зайцев, Хасанов, Валеев, Лучевников, Елисеев, Федин, Мальцев, Мужиков, Адамчук, Железнов, Левитский, Марушев.
ЦСК ВВС: Горелов, Мамедов. Горечишников, Чередниченко, Набиуллин, Моренец, Каштанов, Рукин, Кухарев, Свинцицкий, Тимиров, Куликов, Кантеев, Ананьин, Гусев, Голубович, Грошев, Паюл, Сорокин, Угольников, Гильманов, Насыбуллин, Максюков, Кудрявцев, Гареев, Юнгов.
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