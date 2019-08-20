Агент Пульюярви: игрок такого уровня может получить 30 предложений за час

Финский агент Маркус Лехто, представляющий интересы форварда «Эдмонтон Ойлерз» Йессе Пульюярви, рассказал о контрактной ситуации своего клиента, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Сейчас ситуация такова, что все разочарованы. Но через это проходили многие. Йессе убеждён, что он хочет перемен. Это никакой не блеф. Он игрок уровня НХЛ. Конечно же, его контракт должен быть односторонним.

Речь идёт о том, чтобы получить новый шанс в НХЛ и начать с чистого листа, а не о деньгах. Это игрок такого уровня, что если он доступен, то может получить 30 предложений о контракте за час. К нему есть интерес в Европе», – цитирует Лехто Helsingin Sanomat.

В минувшем регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.