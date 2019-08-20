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Фазылзянов: Зарипов — это ум, опыт, всё это вместе. Очень нравится

Фазылзянов: Зарипов — это ум, опыт, всё это вместе. Очень нравится
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче с минским «Динамо» (3:0) на Кубке ЛЖД. Для молодого хоккеиста игра на турнире в Риге стала всего второй за «Ак Барс».

«В первую очередь, хочу поблагодарить партнёров, помогли забросить шайбу. Все отлично, главная установка тренера – стараться. Тогда всё будет получаться.

В Нижнекамске меня отправляли в Высшую лигу, там я играл, а обратно не возвращали – я находился в Самаре. Как-то так получилось. И тут переход в «Ак Барс». Летом я готовился каждый день, тренировки, лёд, зал. Сказали готовиться к тестам, я работал.

У кого из игроков „Ак Барса“ пытаюсь учиться? Зарипов – это просто ум, опыт, всё это вместе. Очень нравится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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