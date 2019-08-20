Фазылзянов: Зарипов — это ум, опыт, всё это вместе. Очень нравится

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче с минским «Динамо» (3:0) на Кубке ЛЖД. Для молодого хоккеиста игра на турнире в Риге стала всего второй за «Ак Барс».
«В первую очередь, хочу поблагодарить партнёров, помогли забросить шайбу. Все отлично, главная установка тренера – стараться. Тогда всё будет получаться.
В Нижнекамске меня отправляли в Высшую лигу, там я играл, а обратно не возвращали – я находился в Самаре. Как-то так получилось. И тут переход в «Ак Барс». Летом я готовился каждый день, тренировки, лёд, зал. Сказали готовиться к тестам, я работал.
У кого из игроков „Ак Барса“ пытаюсь учиться? Зарипов – это просто ум, опыт, всё это вместе. Очень нравится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 20 августа 2019
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:35
-
18:15
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
16:32
-
16:14
-
16:08
-
15:48
-
15:23
-
15:01
-
14:36
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02