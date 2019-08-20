Маззин: большинство медиа — на Востоке, об игроках Запада знают не так много

Защитник «Торонтр Мэйпл Лифс» Джейк Маззин поделился мнением о новичке команды защитнике Тайсоне Бэрри.



«Это техничный и очень, очень мастеровитый защитник. Он хорошо видит лёд, хорошо катается, бросает, да и многие другие вещи ему удаются. Это кусочек, который был нам необходим в обороне. Нам повезло заполучить его.



Таких ребят на Западе много. Большинство медиа и всех остальных находятся на Востоке, поэтому тут не так много знают об игроках Запада. Но люди, наконец, это увидят. Мы рады его видеть в команде, он был нам нужен, и мы его получили.



Конечно, это очень хороший игрок, но в нем есть вещи, которые не заметишь, пока лично его не увидишь. Он обладает волей к победе и бойцовскими качествами. Для меня было очевидно, что в плей-офф он выделялся и делал вещи, которые помогали команде добиваться успеха. Он был лидером своей команды», — цитирует Маззина официальный сайт лиги.