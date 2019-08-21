«Авангард» объявил состав на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге

«Авангард» отправился в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире имени Николая Пучкова, информирует официальный сайт «ястребов». Первый матч на турнире команда Боба Хартли проведёт завтра, 22 августа, в соперниках — «Северсталь».

В Санкт-Петербург отправились 26 хоккеистов — два вратаря, девять защитников и 15 нападающих.



Вратари: Игорь Бобков и Александр Судницин;

Защитники: Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Алексей Емелин, Роман Манухов, Егор Мартынов, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон и Максим Чудинов;

Нападающие: Свен Андригетто, Тейлор Бек, Евгений Грачёв, Павел Дедунов, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Алексей Потапов, Валентин Пьянов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Щербак и Александр Яремчук.