«Авангард» объявил состав на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге

«Авангард» отправился в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире имени Николая Пучкова, информирует официальный сайт «ястребов». Первый матч на турнире команда Боба Хартли проведёт завтра, 22 августа, в соперниках — «Северсталь».
В Санкт-Петербург отправились 26 хоккеистов — два вратаря, девять защитников и 15 нападающих.
Вратари: Игорь Бобков и Александр Судницин;
Защитники: Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Алексей Емелин, Роман Манухов, Егор Мартынов, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон и Максим Чудинов;
Нападающие: Свен Андригетто, Тейлор Бек, Евгений Грачёв, Павел Дедунов, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Алексей Потапов, Валентин Пьянов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Щербак и Александр Яремчук.
- 21 августа 2019
-
12:15
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:51
-
10:23
-
10:01
-
09:45
-
09:14
-
09:05
-
08:55
-
04:14
-
00:44
-
00:21
- 20 августа 2019
-
23:53
-
23:30
-
23:02
-
22:56
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:30
-
21:03
-
20:48
-
20:30
-
20:21
-
20:04
-
19:49
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:35
-
18:15