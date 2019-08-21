Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» объявил состав на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге

«Авангард» объявил состав на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» отправился в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире имени Николая Пучкова, информирует официальный сайт «ястребов». Первый матч на турнире команда Боба Хартли проведёт завтра, 22 августа, в соперниках — «Северсталь».

В Санкт-Петербург отправились 26 хоккеистов — два вратаря, девять защитников и 15 нападающих.

Вратари: Игорь Бобков и Александр Судницин;

Защитники: Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Алексей Емелин, Роман Манухов, Егор Мартынов, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон и Максим Чудинов;

Нападающие: Свен Андригетто, Тейлор Бек, Евгений Грачёв, Павел Дедунов, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Алексей Потапов, Валентин Пьянов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Щербак и Александр Яремчук.

Хартли: думал, что Войнов будет играть хуже, чем выступает сейчас
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент