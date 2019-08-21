«Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо»
«Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Взамен сибиряки получили денежную компенсацию. Яшкин был выбран «Сибирью» на драфте КХЛ 2010 года под первым номером.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В 37 матчах регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-5" и восьми минутах штрафного времени. В общей сложности за карьеру в НХЛ сыграл 317 матчей, отметившись 73 (29+44) баллами.
Дмитрий принимал участие в чемпионате мира 2019 года. В 10 матчах мирового первенства Яшкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.
Нападающий «Вашингтона» Яшкин при локауте в НХЛ намерен сыграть в России
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