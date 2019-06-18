Нападающий «Вашингтона» Яшкин при локауте в НХЛ намерен сыграть в России

Чешский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин рассказал, что в случае локаута в Национальной хоккейной лиге предпочёл бы сыграть в России.

«Хотелось бы сыграть, конечно, в России, но будут или нет предложения — другой вопрос. Буду надеяться», — приводит слова Яшкина ТАСС.

«Вашингтон», соглашение с которым у хоккеиста истекает в конце июня, пока не предложил ему продлить контракт.

Форвард родился в 1993 году в Омске в семье бывшего нападающего «Химика» Алексея Яшкина, но в раннем возрасте переехал с родителями в Чехию. В 2010 году на драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги он был выбран в первом раунде под первым номером «Сибирью». В 2011 году на драфте НХЛ его во втором раунде под 41-м номером выбрал «Сент-Луис», с которым в 2013 году хоккеист подписал контракт. В начале сезона-2018/19 «Сент-Луис» выставил игрока на драфт отказов, с которого его забрал «Вашингтон».