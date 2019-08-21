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Хеджер: Проворов требует у «Филадельфии» зарплату в $ 10 млн

Хеджер: Проворов требует у «Филадельфии» зарплату в $ 10 млн
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов хочет получать по новому контракту $ 10 млн за сезон, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер. Как сообщается, речь может идти о соглашении сроком на восемь лет.

В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018/19 22-летний Проворов провёл за «Филадельфию» 82 матча. Защитник записал на своё счёт 7 забитых шайб, отдал 18 результативных передач партнёрам и заработал 32 минуты штрафного времени.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром. В составе национальной команды он провёл 10 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

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