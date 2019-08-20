Иван Проворов, Иван Барбашёв и ещё семь ограниченно-свободных агентов, которые продолжают переговоры с клубами.

Молодые звёзды без контрактов в НХЛ. Чего они хотят и сколько им ещё ждать

Лето 2019 года выдалось урожайным на молодых звёзд НХЛ, у которых закончился контракт. Они уже сделали себе имя, доказали, что являются лидерами своих команд, но клубы не торопятся выписывать им новые соглашения. Время ещё есть, но до старта тренировочных лагерей остаётся меньше месяца. Ощущение, что игроки не хотят продешевить, и все ждут, кто первым подпишет контракт, чтобы можно было опираться на него.

Мэтью Ткачук

Свободных денег у «Калгари»: $ 7,756 млн

Трудности: скорее всего, Ткачук хочет больше денег, чем есть у «Калгари». Сейчас самые дорогие игроки клуба – Годро и Джиордано (оба зарабатывают $ 6,75 млн в год). А последние слова агента намекают на то, что скидку он делать не намерен.

Как идут переговоры: «Мы обозначили «Калгари» свою позицию ещё в начале июня. Переговоры идут, но, насколько мне известно, это не игра кто кого перетерпит. Мы считаем, что попросили справедливый контракт для этого игрока и сейчас работаем с клубом», — сказал агент игрока.

Свободных денег у «Виннипега»: $ 17,592 млн

Трудности: у «Джетс» сразу два ограниченно свободных агента, которых необходимо сохранить – Лайне и Коннор. Денег должно хватить на обоих, но в составе команды, который учитывается под потолком зарплат, пока значится только 17 игроков из 23 возможных. То есть где-то ужаться всё равно придётся. К тому же «Виннипег», наверное, хочет сыграть на довольно среднем сезоне Лайне и предлагает меньшую зарплату. Сам же игрок наверняка полагает, что судить по одному году (а он всё равно забил 30 голов) нельзя.

Как идут переговоры: довольно вяло, по словам самого нападающего. Пока соглашение не будет подписано, он планирует оставаться в Финляндии, где самостоятельно готовиться к сезону. «Ничего плохого не могу сказать о «Виннипеге», до сих пор всё было хорошо, но никогда не знаешь, что произойдёт, это бизнес. Никогда не знаешь, где будешь играть в следующем сезоне, поэтому я готов ко всему», — сказал Лайне.

Свободных денег у «Колорадо»: $ 15,615 млн

Трудности: кажется, особенных трудностей здесь быть не должно, по крайней мере, и Рантанен, и генеральный менеджер клуба Джо Сакик настроены более чем позитивно. Один спокойно готовится к сезону и надеется сыграть ещё лучше, чем год назад. Другой готовится приступить к решающей стадии переговоров.

Как идут переговоры: стороны уже сошлись на том, что надо подписывать долгосрочное соглашение, процесс потихоньку движется. «Мы хотим, чтобы он был здесь к тренировочному лагерю. Никому не нужно, чтобы были отвлекающие факторы, поэтому, надеюсь, скоро мы договоримся. Не думаю, что это будет тяжело», — сказал Сакик.

Рантанен: ничего не произошло. Многие игроки находятся в аналогичной ситуации

Брэйден Пойнт

Свободных денег у «Тампы»: $ 9,376 млн

Трудности: казалось бы, у «Тампы» почти нет места для манёвра, даже после обмена травмированного Кэллахана в «Оттаву», но, кажется, на самом деле всё не так плохо. Пойнт после сезона ясно сказал, что хочет вернуться в «Лайтнинг», его агент ведёт постоянный диалог с Брисбуа. Трудности если и есть, но вполне преодолимые. А за счёт низких налогов «Тампа» вполне может выторговать себе и скидку, как делала уже не раз.

Как идут переговоры: «Я по-прежнему уверен, что мы подпишем контракт с Пойнтом. Брэйден хочет побеждать, хочет играть в хорошей команде», — сказал Брисбуа.

Митч Марнер

Свободных денег у «Торонто»: $ 10,5 млн (сумма контрактов травмированных Хортона и Кларксона)

Трудности: Марнеру не дают покоя лавры Тавареса и Мэттьюса – если они получают баснословные суммы, то он просит столько же, то есть как минимум $ 11 млн. При всём желании «Мэйпл Лифс» так много предложить не смогут.

Как идут переговоры: год назад «Торонто» уже прошёл мучительный процесс с новым контрактом Вильяма Нюландера, который бастовал до начала зимы. Вряд ли в клубе хотят повторения той ситуации, скорее, постараются пойти на уступки там, где можно, и подписать контракт до начала сезона.

Свободных денег у «Филадельфии»: $ 13,417 млн

Трудности: «Флайерз» надо подписать контракт не только с Проворовым, но и с нападающим Трэвисом Конечны, который тоже обойдётся недёшево. Прошлый сезон россиянин провёл ниже ожиданий, но всё равно играл больше всех в команде (в среднем более 25 минут за игру), и является важнейшей частью команды. Других таких защитников, чтобы и в обороне был молодец, и в атаке готов помочь, у «Филадельфии» нет.

Как идут переговоры: очень тихо. По крайней мере, ни новое руководство «лётчиков», ни сам Иван давно не выступали с заявлениями в прессе. Чак Флетчер ранее говорил, что ждёт, когда контракты подпишут другие защитники в статусе ОСА.

Свободных денег у «Сент-Луиса»: $ 1,97 млн

Трудности: Оскар Сундквист – партнёр Барбашёва по звену в прошлом сезоне, получил новый контракт на четыре года с зарплатой $ 2,75 млн в год. Барбашёв как минимум ничуть не хуже шведа, и тоже проделывает на льду огромный объём работы. Статистика у них тоже вполне сопоставимая.

Как идут переговоры: «Нечего мне рассказать по поводу контракта. Конечно, мне хотелось бы большей роли. Не хочется застревать в четвёртом звене. Хочется второго звена. Надеюсь, в следующем году получится», — сказал Барбашёв на презентации Кубка Стэнли в Москве.

Агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что они рассматривают варианты по обе стороны океана, но, конечно, уезжать из НХЛ Ивану не хочется.

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Зак Веренски

Свободных денег у «Коламбуса»: $ 15,765 млн

Трудности: из трудностей тут может быть только рутинное обсуждение зарплаты и срока соглашения.

Как идут переговоры: «Коламбус» и агент Веренски постоянно контактируют и планируют подписать контракт до начала тренировочного лагеря. «Я ни капли не волнуюсь. Он хороший игрок, нравится нам. Мы хотим подписать с ним справедливый контракт и идти дальше», — сказал Кекяляйнен.

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Чарли Макэвой

Свободных денег у «Бостона»: $ 7,294 млн

Трудности: у «Бостона» два ограниченно-свободных агента – Макэвой и Брэндон Карло, и обоих уместить под потолок зарплат будет проблематично, ведь только запросы Макэвоя могут быть в районе $ 6-7 млн. «Брюинз» придётся кого-то обменивать.

Как идут переговоры: «Нам надо выработать план и быть готовыми к тому, что сбор может начаться без этих игроков. Но у нас есть ещё пять-шесть недель, чтобы всё уладить. Мы считаем, что у нас должно получиться подписать контракты с обоими ребятами», — сказал президент «мишек» Кэм Нили.