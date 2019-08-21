Стали известны составы на матч СКА и «Торпедо»

Стали известны составы петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на матч турнира имени Николая Пучкова, информируют команды в социальных сетях. Игра состоится сегодня, 21 августа, начало встречи — в 19:30 мск. Ранее на турнире состоялась игра «Йокерита» и «Северстали» — 2:1.



СКА:



Хелльберг (Налимов);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рудблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Кетов.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров)

Баранцев — Орлов, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;

Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Жафяров;

Аляев — Волченков, Варнаков — Хауден — Гончарук;

Зборовский, Почивалов, Шахворостов — Ильин — Ураков.