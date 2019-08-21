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Стали известны составы на матч СКА и «Торпедо»

Стали известны составы на матч СКА и «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на матч турнира имени Николая Пучкова, информируют команды в социальных сетях. Игра состоится сегодня, 21 августа, начало встречи — в 19:30 мск. Ранее на турнире состоялась игра «Йокерита» и «Северстали» — 2:1.

СКА:

Хелльберг (Налимов);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рудблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Кетов.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров)
Баранцев — Орлов, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Жафяров;
Аляев — Волченков, Варнаков — Хауден — Гончарук;
Зборовский, Почивалов, Шахворостов — Ильин — Ураков.

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