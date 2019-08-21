Кудашов — о 6:1 с «Торпедо»: есть моменты, которые нужно улучшать
Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
«Несмотря на результат, есть моменты, которые нужно улучшать. Команда чувствует себя лучше, но нагрузки остаются, сыгранность ещё не та. На большой и маленькой площадках игра получается совершенно разной, при переходе на большие площадки могут быть проблемы. Мы корректировали план подготовки в связи с переходом на меньший размер.
Не испытывал давления в связи с тем, что это мой первый домашний матч в статусе главного тренера СКА. Наоборот, хотел бы поблагодарить болельщиков. У нас есть наработки по звеньям, но некоторые сочетания ещё будем проверять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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