Аскаров: есть цель сыграть в КХЛ и попасть на МЧМ, но говорю с осторожностью

Голкипер системы СКА и юниорской сборной России Ярослав Аскаров отметил, что планирует пробиться в КХЛ.



«Крэйг Баттон написал, что меня могут выбрать первым на драфте? Буду стараться и делать всё возможное. Я буду играть в хоккей, а там уже как будет. Надо играть хорошо, стараться выигрывать. Надеюсь, дадут шанс во взрослых лигах – ВХЛ или, дай бог, КХЛ. А мне нужно будет им воспользоваться и закрепляться там. Если играешь на взрослом уровне, вероятность быть выбранным выше увеличивается. Ещё целый сезон, часто же бывало, что всё хорошо, потом человек проваливает сезон и уходит в 35-м раунде. Если буду играть и пользоваться шансами, то вероятность уйти выше возрастёт.



Есть цель попасть на молодёжный чемпионат мира. Я с осторожностью стараюсь обо всём говорить. А то вдруг что-то не так скажу, могут сказать, что зазвездился.



Есть ли шанс сыграть в КХЛ? Шансы есть всегда, это входит в число моих целей. Я всегда ставлю максимальную цель, так быстрее растёшь. Даже есть цель сейчас кажется недосягаемой, и даже если ты до неё не дойдёшь, то всё равно сильно вырастешь», — сказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.