Московское «Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в дебютном матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 4:1. Сегодня, 22 августа, на турнире также пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, удачный бросок на свой счёт записал нападающий «Витязя» Алексей Макеев. На старте второго периода подопечные Владимира Крикунова восстановили равновесие усилиями форварда Игоря Полыгалова. Перед вторым перерывом «Динамо» окончательно переломило ход игры в свою пользу, заброшенными шайбами отметились нападающий Иван Игумнов и защитник Михаил Григорьев. На 52-й минуте окончательный счёт установил форвард Вадим Шипачёв.