Хартли: я всецело за идею матчей с клубами НХЛ, две разные культуры
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о возобновлении матчей между командами КХЛ и клубами Национальной хоккейной лиги.
«Матч с командой НХЛ? Я всегда поддерживаю хороший хоккей. Болельщики любят игры сборных. Помню, как я 12-летним ребёнком впервые узнал о Третьяке, Якушеве, Мальцеве, Харламове, Михайлове и остальных. Знаю, что в Северной Америке фанаты любят суперсерии между Россией и Канадой. Две разные страны, две разные культуры. Можно сравнить их хоккей, узнать о различиях в жизни. Я всецело за эту идею. Могли бы мы обыграть «Бостон»? Игра всегда мотивирует, ты можешь сравнить себя с другими элитными командами», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 августа 2019
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