Брагин: довольны отношением Ротенберга к делу и работой на сборе

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выбранный состав на Турнир четырёх наций.



«Сборная должна показывать хороший хоккей во всех матчах, не бывает турниров, которые не важны. Тем более мы знаем, как в Перми готовились принять этот турнир. Будем смотреть не только на то, как действует команда, но и как сыгрываются отдельные сочетания.



Про состав говорить подробно нет смысла, пока не пройдут матчи. Мы увидим игры и сделаем выводы. Но это сборная, здесь все игроки высокого уровня на любой позиции — техничные форварды, силовые форварды, защитники. На сборе травму получил Кирилл Голощапов, отпустили его восстанавливаться.



Определились с составом после совещания в самом конце сбора. В этот раз взяли и игроков, которых хорошо знаем, они уже участвовали в чемпионате мира в Ванкувере, и тех, кто игрой за клубы заслужили шанс продемонстрировать свои навыки на уровне молодёжной сборной. Впервые в официальных матчах за молодёжную сборную сыграют нападающие Родион Амиров, Павел Ротенберг, защитник Даниил Пыленков. Их отношением к делу и работой на сборе, как и остальными ребятами, мы довольны. Но самое важное впереди — это игры», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Романов и Ротенберг вошли в состав сборной России U20 на Турнир четырёх наций