Викстранд: играли две топ-команды КХЛ, все хотели победить

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился впечатлениями от выигрыша в матче с «Локомотивом» (4:2) на Кубке ЛЖД.



«Матч получился довольно сложным, мы играли в высоком темпе, обе команды любят много кататься, противостоять было непросто. Но в целом игра хорошая. Играли две топ-команды КХЛ, всем нужно было показывать лучшие качества. Предсезонка, конечно, но и они, и мы, сильно хотели победить. Думаю, в этом причина. Лёд был не лучшим, но мы всё равно должны играть и показывать лучший хоккей вне зависимости от условий.



На этот раз мою шайбу не отменили? Да, не как в Нур-Султане. Заметил, что Кормье и Азеведо хорошо встали перед воротами, мне нужно было просто попасть в дальний угол ворот, шайба зашла. Забивать всегда приятно, пусть даже в предсезонке. Но самое главное – это победы», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба из Казани.

«Ак Барс» выиграл у «Локомотива», одержав третью победу на Кубке ЛЖД