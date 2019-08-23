Светлов: Вихареву коньком порезали колено, врач наложил швы

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги товарищеского матча со «Зволеном» (4:1).
«Интересный матч. Большой ошибки в первой пропущенной шайбе не было. Хоккей – это игра, бывают такие ситуации. Ребята показали хороший темп, заставили противника ошибаться, получать удаления, забросили четыре шайбы. Красивая, быстрая игра получилась, с хорошими комбинациями. Приятно заканчивать чешский этап подготовки победой, возвращаемся в Россию с хорошим настроением!
Мы принимали участие в турнире, который прошел на хорошем уровне. Условия для работы здесь способствуют качественному тренировочному процессу. Все что было запланировано на чешский этап подготовки мы выполнили — работа проведена качественная. До начала сезона осталось немного времени, сейчас на сборах в Мытищах подработаем те нюансы, которые у нас есть. Окончательно определимся с составом, который начнет чемпионат, возможны еще небольшие перестановки, посмотрим. На сегодняшний день я доволен, как команда работает, как играет. Задачи, поставленные на этот период, мы выполнили.
Ситуация с травмами? Положительные шаги в сторону улучшения есть — Иван Мищенко и Антон Красоткин уже катаются на льду, но пока у них еще нет возможности тренироваться в полную. Вихареву коньком порезали колено, врач команды уже наложил швы, ничего серьезного и страшного там нет. Денис примет участие уже в следующей тренировке», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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