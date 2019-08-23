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Хартман — о Герине: за многими людьми победы следуют по пятам

Хартман — о Герине: за многими людьми победы следуют по пятам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман прокомментировал назначение Билла Герина на должность генерального менеджера.

«Он выигрывал на всех уровнях. За многими людьми победы следуют по пятам, и я не думаю, что это совпадение. Они оказывают большое влияние на раздевалку, привносят победное отношение к делу и мотивацию. Он выиграл два чемпионства как игрок и два в „Питтсбурге“. Мы очень рады заполучить его и с нетерпением ждём встречи с ним.

Многие люди, многие очень хорошие хоккеисты, многие лидеры не удовлетворены попаданием в плей-офф. Я тоже через это прошёл. Эта команда голодна. Я читал послесезонные интервью и часто встречал слово «неприемлемо». Думаю, что летом все над этим много работали, и лагерь будет очень непростым. Все стараются заработать место в составе, что очень хорошо. Это дружеская конкуренция», — цитирует Хартмана официальный сайт НХЛ.

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