Хартман — о Герине: за многими людьми победы следуют по пятам

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман прокомментировал назначение Билла Герина на должность генерального менеджера.

«Он выигрывал на всех уровнях. За многими людьми победы следуют по пятам, и я не думаю, что это совпадение. Они оказывают большое влияние на раздевалку, привносят победное отношение к делу и мотивацию. Он выиграл два чемпионства как игрок и два в „Питтсбурге“. Мы очень рады заполучить его и с нетерпением ждём встречи с ним.

Многие люди, многие очень хорошие хоккеисты, многие лидеры не удовлетворены попаданием в плей-офф. Я тоже через это прошёл. Эта команда голодна. Я читал послесезонные интервью и часто встречал слово «неприемлемо». Думаю, что летом все над этим много работали, и лагерь будет очень непростым. Все стараются заработать место в составе, что очень хорошо. Это дружеская конкуренция», — цитирует Хартмана официальный сайт НХЛ.